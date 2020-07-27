Наталья Бочкарева: меня подставили в ситуации с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева до сих пор продолжает отрицать вину в хранении и употреблении наркотиков после скандала и судебного процесса.

На фоне переживай у артистки парализовало половину лица и она восстанавливалась несколько месяцев. Сейчас она решила рассказать правду о произошедшем.