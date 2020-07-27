Актриса Наталья Бочкарева до сих пор продолжает отрицать вину в хранении и употреблении наркотиков после скандала и судебного процесса.
На фоне переживай у артистки парализовало половину лица и она восстанавливалась несколько месяцев. Сейчас она решила рассказать правду о произошедшем.
"Всех интересует скандал, который внезапно свалился на мою голову. Верите мне или нет, но в мире существует масса обстоятельств, перед которыми ты становишься бессилен. Я рассказала свою историю с первой до последней минуты федеральному каналу. Это случилось еще в феврале", — пояснила актриса.
"Рассказала все, что меня беспокоило. После долгих расследований и разбирательств назвала имя человека, который, по моему мнению, стал тем, кто устроил для меня это адское время. Если человек смог затащить меня в скандал, сделав так, чтобы все было, как в кинофильме, наверняка, поспособствовал и тому, чтобы правду никто никогда не узнал", — добавила Бочкарева.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.