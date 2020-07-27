После того как Анастасия Решетова и Тимати решили отдохнуть раздельно, в социальных сетях начали распространяться слухи о проблемах в их личной жизни.

Девушка рэпера решила подтвердить слухи и рассказала всю правду.

"В моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее и можете додумать все, что угодно, но так нужно, и я это знаю", — пояснила Решетова.