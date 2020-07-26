После концерта в "антикоронавирусном" формате, который был организован "Русским радио", Сергей Лазарев ответил на вопросы журналистов.
Певец рассказал, что ему удалось не просто сохранить физическую форму, но и значительно её улучшить. По словам Лазарева, он избавился от восьми лишних килограммов за период самоизоляции.
"Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег", — рассказал артист.
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