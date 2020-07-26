Лазарев похудел на восемь килограммов за период самоизоляции

После концерта в "антикоронавирусном" формате, который был организован "Русским радио", Сергей Лазарев ответил на вопросы журналистов.

Певец рассказал, что ему удалось не просто сохранить физическую форму, но и значительно её улучшить. По словам Лазарева, он избавился от восьми лишних килограммов за период самоизоляции.