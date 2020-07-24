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Школам объяснили правила работы с маркированными лекарствами

Шоу-бизнес

Заместитель главы Минпромторга рассказал о правилах работы с маркированными лекарствами в медицинских кабинетах на предприятиях и в образовательных учреждениях.

"Если предприятие имеет лицензию на медицинскую деятельность и работает с лекарственными препаратами — независимо от их количества и ассортимента — оно должно зарегистрироваться в системе и получить регистратор выбытия.

Если на предприятии, в образовательном учреждении есть медкабинеты, которые являются структурными подразделениями медицинских организаций, тогда вывод препаратов из оборота осуществляется в этой медицинской организации", — пояснил Виктор Евтухов.

Напомним, что с 1 января этого года в РФ ввели обязательную маркировку лекарств кодами Data Matrix. Кроме того, информация о движении медицинских препаратов должна передаваться в систему "Честный знак". Правительство назначило оператором системы Центр развития перспективных технологий.

Ранее "Правда.Ру" писала о плюсах и минусах системы маркировки лекарств.

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