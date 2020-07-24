Американская кантри-поп-исполнительница сообщила о выходе своего восьмого студийного альбома.
Новая пластинка, записанная во время режима самоизоляции, получила название "Folklore".
"Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления", — сообщила она на своей страничке в Twitter.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.