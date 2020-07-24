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Певица Тейлор Свифт выпустила записанный на карантине альбом

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская кантри-поп-исполнительница сообщила о выходе своего восьмого студийного альбома.

Новая пластинка, записанная во время режима самоизоляции, получила название "Folklore".

"Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления", — сообщила она на своей страничке в Twitter.

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