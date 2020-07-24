Победивший рак Буйнов перенес новую операцию

Любимый миллионами россиян певец Александр Буйнов, много лет сражающийся с раком предстательной железы и еще в 2011 году перенесший серьезную операцию, сейчас находится в больнице.

Об этом он сам сообщил поклонникам, опубликовав в Инстаграм фото из палаты.

Обеспокоенным здоровьем артиста подписчикам Алена, супруга певца, пояснила, что Александр перенес операцию по удалению желчного пузыря.