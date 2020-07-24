Победивший рак Буйнов перенес новую операцию

Любимый миллионами россиян певец Александр Буйнов, много лет сражающийся с раком предстательной железы и еще в 2011 году перенесший серьезную операцию, сейчас находится в больнице.
Об этом он сам сообщил поклонникам, опубликовав в Инстаграм фото из палаты.
Обеспокоенным здоровьем артиста подписчикам Алена, супруга певца, пояснила, что Александр перенес операцию по удалению желчного пузыря.
"Сейчас он чувствует себя хорошо. Гуляет каждый день по 5 км", - рассказала она в интервью изданию WomanHit.
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.