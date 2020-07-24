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Победивший рак Буйнов перенес новую операцию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Любимый миллионами россиян певец Александр Буйнов, много лет сражающийся с раком предстательной железы и еще в 2011 году перенесший серьезную операцию, сейчас находится в больнице.

Об этом он сам сообщил поклонникам, опубликовав в Инстаграм фото из палаты.

Обеспокоенным здоровьем артиста подписчикам Алена, супруга певца, пояснила, что Александр перенес операцию по удалению желчного пузыря.

"Сейчас он чувствует себя хорошо. Гуляет каждый день по 5 км", - рассказала она в интервью изданию WomanHit.

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