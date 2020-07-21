Внук Бориса Ельцина встречается с бывшей возлюбленной Павла Деревянко

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Goppen (@vera_goppen) 16 Июл 2020 в 1:14 PDT

38-летний внук первого президента России - Борис Ельцин-младший — известен своими многочисленными романами. У него были серьезные отношения с женщинами, но они так и не закончились браком.

Ельцин-младший долго искал новую любовь и, как кажется, нашел. Его избранницей стала актриса Вера Гоппен, которая ранее состояла в романтических отношениях с актером Павлом Деревянко.

На своей странице в Instagram Гоппен стала публиковать совместные фото с Борисом.

Подписчики Бориса Ельцина-младшего уже начали делать импровизированные ставки на то, сколько будут длиться новые отношения. Окружающие считают, что наследнику первого российского президента уже давно пора остепениться.