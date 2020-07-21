Известный телеведущий прогноза погоды на телеканале НТВ Александр Беляев умер 20 июля из-за рака прямой кишки, с которым он боролся несколько лет.

Похороны пройдут 23 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с телеведущим назначена на 14:00.

"Последние годы он сильно болел, перенес две операции и многочисленные сеансы химиотерапии, ослаб, но храбрился и всегда шутил по телефону. Он уже не мог путешествовать, не было сил… Зато, как он говорил, очень много времени стал отдавать своей огромной коллекции марок и конвертов со спецгашениями", — сказано на сайте Института географии РАН.