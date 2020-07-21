Несколько месяцев назад Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала, где он вел телешоу "На самом деле". До этого он не раз говорил, что ему не нравится формат передачи, которую он ведет. Теперь у него появился шанс заняться интересным делом.
Оказалось, что Шепелев будет вести новое шоу про звездных родителей и детей на телеканале ТНТ.
"Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект "Ты как я" от Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии", — сообщили представители канала.
"Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", — подтвердил информацию телеведущий.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.