Дмитрий Шепелев будет вести новое шоу на ТНТ

Несколько месяцев назад Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала, где он вел телешоу "На самом деле". До этого он не раз говорил, что ему не нравится формат передачи, которую он ведет. Теперь у него появился шанс заняться интересным делом.

Оказалось, что Шепелев будет вести новое шоу про звездных родителей и детей на телеканале ТНТ.