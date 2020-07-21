Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала, что регулярно терпела побои от своего мужа Джонни Деппа. Однажды он чуть "не выбил ей глаз".

"Мне показалось, что у меня вылетел глаз. Также он ударил меня, дернул за волосы и схватил за лицо… Это был только один из множества инцидентов. Он нанес значительный ущерб квартире и моему лицу", — рассказала артистка изданию The Sun.