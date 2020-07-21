Крестный отец Ефремова рассказал, почему актер не преступник

Михаила Ефремова нельзя считать преступником, поскольку тот обычно готовится к преступлению и подбирает себе жертву.

Такое мнение высказал крестный отец актера Василий Мищенко. Он рассказал, что тоже один раз сел за руль пьяным и попал в ДТП.