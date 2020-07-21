Михаила Ефремова нельзя считать преступником, поскольку тот обычно готовится к преступлению и подбирает себе жертву.
Такое мнение высказал крестный отец актера Василий Мищенко. Он рассказал, что тоже один раз сел за руль пьяным и попал в ДТП.
"Разбился на машине так, что двигатель в салон вошел, я весь в крови был. Но после этого случая навсегда прекратил. И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни", — утверждает режиссер.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.