Недавно известный актер Федор Добронравов решил покинуть Театр Сатиры, в котором поработал около 15 лет. Оказалось, что актера не устроили новые требования, которые ему выдвинуло руководство учреждения. Артиста просили сосредоточиться на проектах театра и забыть про другие проекты.

Об этом рассказала заведующая труппой Бронислава Чунихина.

"Федор приносил мне свое расписание, чтоб мы знали, когда он может играть, а когда у него сторонняя занятость. И мы подстраивались под него. Когда Федору было плохо с сердцем, когда он серьезно болел, наш директор Мамед Гусейнович предложил ему миллион рублей в месяц, лишь бы Федор не мотался по городам и весям. Нет, Добронравов, отказался, мол, буду работать, как раньше. Тогда ему предложили написать заявление, что зарплату он будет получать только за те дни, которые отрабатывает в театре. Понятно, что оклад стал меньше. Федор обиделся. И решил уйти", — утверждает она.