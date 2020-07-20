Подруга Анны Амбарцумян Дарья Бахирева рассказала, что не верит в версию о самоубийстве блогера, поскольку она не была способна на такой поступок.

"По поводу коллекторов мне она не жаловалась, не рассказывала эту ситуацию. Но она не брала в долг — это было ее правило. К тому же она из обеспеченной семьи и сама тоже зарабатывала… А вот что она могла кому-то помочь, выступить поручителем, тут я верю, потому что она действительно старалась помогать своим людям, тем, кто к ней хорошо относился, тем, кто ее выручал", — утверждает подруга Амбарцумян.

"Я не верю, что это самоубийство, она была очень жизнерадостным человеком, оптимистичным. Когда у тебя все в жизни в порядке, только старт, карьера, вот она год назад окончила институт, о каком самоубийстве может идти речь. Она была ярым оптимистом, никогда не опускала руки", — пояснила Бахирева.