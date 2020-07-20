Певец и телеведущий Прохор Шаляпин поделился воспоминаниями о работе с умершим от рака Александром Беляевым.

"Я вообще очень боялся с ним знакомиться. Когда я пришёл на НТВ, он вёл прогноз погоды раз в неделю… Для руководства нашего метеобюро Александр Беляев всегда был как генерал, то есть он самый влиятельный, самый уважаемый, самый ценный сотрудник. То есть его никто не сдвигал из эфира, он сам ушёл просто из-за того, что ему здоровье не позволяло", — рассказал музыкант.

"Он настолько тёплый, душевный человек", — добавил Шаляпин.