Две недели назад известный визажист Гоар Аветисян родила ребенка. Роды прошли 3 июля. За время беременности девушка набрала лишний вес, однако уже успела от него избавиться.
Об этом она сама сообщила в Instagram.
"2 недели после родов и минус 18 кг. Это даже на 5 кг больше, чем я успела набрать за беременность. На сколько килограммов еще нужно похудеть, как думаете? Под платьем нет ни корсетов, ни утяжек, ни бандажей", — написала Аветисян.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".