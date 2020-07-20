Гоар Аветисян похудела на 18 килограммов за две недели

Две недели назад известный визажист Гоар Аветисян родила ребенка. Роды прошли 3 июля. За время беременности девушка набрала лишний вес, однако уже успела от него избавиться.

Об этом она сама сообщила в Instagram.