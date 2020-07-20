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Федосеева-Шукшина подала иск против Алибасова

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Лидия Федосеева-Шукшина обратилась в суд с требованием признать недействительными две сделки. Она хочет вернуть себе квартиру в Новой Москве, которую ранее подарила своему мужу Бари Алибасову. Первое заседание суда назначено на 7 августа.

"Там нет какой-то конкретики, но общий посыл — некая притворность. Что, якобы, переоформление квартиры на Барри Каримовича носило договорной характер. Что это не была сделка, направленная на отчуждение имущества, а, якобы, была сделка, направленная на то, чтобы он временно этой квартирой пользовался. То есть, это, якобы, не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной.

Что касается переоформления квартиры на Моцаря, то это преподносится как злоупотребление правом, направленным на то, чтобы эту квартиру увести как можно дальше от первоначального собственника, то есть Шукшиной, чтобы ее было сложнее потом возвратить. Поэтому имеет место злоупотребление правом с целью усложнения процедуры возврата квартиры и, вообще, нежелание возврата как такового", — прокомментировал иск адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов.

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