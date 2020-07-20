Екатерина Диденко порадовалась смерти Анны Амбарцумян

Похоже, что аптечный блогер Екатерина Диденко оправилась от трагедии, которая произошла с ней в феврале. Тогда девушка потеряла мужа на праздничной вечеринке.

Ранее погибшая психотерапевт Анна Амбарцумян критиковала её на нескольких ток-шоу. Поэтому Диденко порадовалась смерти сексолога. Об этом она написала в Instagram.