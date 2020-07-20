Похоже, что аптечный блогер Екатерина Диденко оправилась от трагедии, которая произошла с ней в феврале. Тогда девушка потеряла мужа на праздничной вечеринке.
Ранее погибшая психотерапевт Анна Амбарцумян критиковала её на нескольких ток-шоу. Поэтому Диденко порадовалась смерти сексолога. Об этом она написала в Instagram.
"Вчера от наркотиков погибла девушка, которая осуждала меня на одной из передач после моей трагедии. Я хочу всем сказать — не судите, да не судимы будете! Родственникам погибшей выражаю соболезнования", — написала блогер.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".