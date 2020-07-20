Канье Уэст хотел, чтобы Ким Кардашьян сделала аборт

Недавно рэпер Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США и теперь исповедуется перед поклонниками. Сегодня он воспитывает четверых детей, однако был момент, когда музыкант очень сильно боялся ответственности.

Когда Ким Кардашьян впервые забеременела рэпер начал требовать, чтобы она сделала аборт. Однако жена не послушала его.