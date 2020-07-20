Недавно рэпер Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США и теперь исповедуется перед поклонниками. Сегодня он воспитывает четверых детей, однако был момент, когда музыкант очень сильно боялся ответственности.
Когда Ким Кардашьян впервые забеременела рэпер начал требовать, чтобы она сделала аборт. Однако жена не послушала его.
"Я чуть не убил свою дочь", — признался Уэст.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".