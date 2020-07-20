Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Геологи предсказали раскол Африки и образование нового океана
Канье Уэст хотел, чтобы Ким Кардашьян сделала аборт
Доказано существование людей в Америке до культуры Кловис
Подозреваемую в хищениях сотрудницу Минобрнауки уволили
Доцента ВГИК обнаружили убитой в собственной квартире
Больше 6 миллиардов рублей получили социальные работники России
Медики Израиля протестуют против низких зарплат
Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение
Олимпийская чемпионка Татарева рассказала о проблемах со здоровьем

Лолита отправилась в Белоруссию на электричке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лолита Милявская не смогла пропустить фестиваль "Славянский базар", который прошел в Витебске. Певица решила отправиться туда на электричке.

"Мы же бешеные — отправились на электричке "Москва-Смоленск". Выехали в семь утра, сидеть было жутко неудобно, позвоночник устал. И тут бац: машину из Белоруссии, которую за нами отправили, не впустили в Россию", — рассказала исполнительница.

Однако певице всё-таки удалось попасть на фестиваль и выступить на его закрытии.

Последние материалы
Геологи предсказали раскол Африки и образование нового океана
Канье Уэст хотел, чтобы Ким Кардашьян сделала аборт
Доказано существование людей в Америке до культуры Кловис
Подозреваемую в хищениях сотрудницу Минобрнауки уволили
Лолита отправилась в Белоруссию на электричке
Пресняков рассказал, что не хотел жениться на Подольской
Больше 6 миллиардов рублей получили социальные работники России
Медики Израиля протестуют против низких зарплат
Михаил Ненашев: УДК "Севастополь" - это не только "вертолетоносец"
Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение
Популярное
Российский шоу-бизнес
Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"

Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".

Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"
Политолог объяснил, почему Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Новости Украины
Политолог объяснил, почему Украина отказалась от Донбасса и Крыма
Российский шоу-бизнес
Утяшева показала фанатам новую пару Гарика Харламова
Российский шоу-бизнес
Последние месяцы звезды "Убойной силы" Макаровой прошли в больнице
Усам Оздемиров Какая борьба с коррупцией нам нужна Усам Оздемиров Василий Амирджанов Помощник президента России научит исторической правде Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова
Комментарии
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиян могут заставить пройти вакцинацию от коронавируса
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Россиянам начнут прививать американские ценности
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
Ирина Аллегрова спасла жизнь Шуре
Принц Гарри признался в любви к мачехе
В Минздраве рассказали, что будет с коронавирусом этой осенью
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мальдивы открывают границы для россиян
Мальдивы открывают границы для россиян
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
У здания Госдумы задержали представителей ЛГБТ
У Муцениеце может быть роман с Пореченковым
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ