Лолита отправилась в Белоруссию на электричке

Лолита Милявская не смогла пропустить фестиваль "Славянский базар", который прошел в Витебске. Певица решила отправиться туда на электричке.

"Мы же бешеные — отправились на электричке "Москва-Смоленск". Выехали в семь утра, сидеть было жутко неудобно, позвоночник устал. И тут бац: машину из Белоруссии, которую за нами отправили, не впустили в Россию", — рассказала исполнительница.

Однако певице всё-таки удалось попасть на фестиваль и выступить на его закрытии.