Долгие годы Эммануил Виторган живет в счастливом браке с Ириной Млодик. Актер решил рассказать о том, как ему удалось выстроить отношения с супругой.

"Не стоит ставить свои интересы выше интересов близкого человека. Это важно, это главное! Ириша все делает с удовольствием, чем бы она ни занималась. Думает о том, чтобы человеку рядом с ней было максимально хорошо. Поэтому мы и живем в согласии — это основа семьи", — отметил артист.

"Она опора в бытовых и практических делах. Понимает, что, прежде всего, мне должно быть комфортно, только так я могу спокойно отдаваться профессии", — добавил Виторган.