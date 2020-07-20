Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой её 9-месяный сын от Тимати ест жареную курицу из фастфуд-ресторана Chicken Mafia.
"Первая серьезная курица в жизни", — подписала фотографию подруга рэпера.
У подписчиков Решетовой публикация вызвала негативную реакцию, поскольку девятимесячным детям противопоказано есть мясо.
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