Филипп Киркоров рассказал о выживании артистов

Филипп Киркоров и его подопечные переживают очень непростые времена из-за коронавируса нового типа. Об этом рассказал сам артист. Он пожаловался, что некоторые его коллеги устроились на работу не по специальности.

"Члены моего коллектива выживают как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился", — утверждает Киркоров.

Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.