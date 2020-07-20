Филипп Киркоров и его подопечные переживают очень непростые времена из-за коронавируса нового типа. Об этом рассказал сам артист. Он пожаловался, что некоторые его коллеги устроились на работу не по специальности.
"Члены моего коллектива выживают как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился", — утверждает Киркоров.
Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.
"Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и десять лет", — рассказал Киркоров.
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