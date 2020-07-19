Последние месяцы звезды "Убойной силы" Макаровой прошли в больнице

Несколько месяцев назад у актрисы Марины Макаровой, снявшейся в сериале "Убойная сила", обнаружили рак в четвертой стадии. 19 июля артистки не стало.

О последних месяцах её жизни рассказал главный режиссер театра, где работала Марина, Станислав Голодницкий.