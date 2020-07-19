Несколько месяцев назад у актрисы Марины Макаровой, снявшейся в сериале "Убойная сила", обнаружили рак в четвертой стадии. 19 июля артистки не стало.
О последних месяцах её жизни рассказал главный режиссер театра, где работала Марина, Станислав Голодницкий.
"Помогали всем миром. В июне труппа нашего театра объявила о сборе средств для прохождения лечения в Российском онкологическом центре имени Блохина. Квоту ждать времени не было. Откликнулось очень много неравнодушных людей, за что им огромное спасибо. Вот только деньги в этой жизни решают далеко не все.
Смогли ли бы медики продлить жизнь Марины в этом центре — вопрос, все-таки четвертая неоперабельная стадия рака желудка. Но мы постарались сделать все, что было в наших силах", — сообщил Голодницкий.
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