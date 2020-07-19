Шоумен Гоген Солнцев сейчас проводит время в деревне вместе со своей женой и любовницей.
Он опубликовал фото с 65-летней супругой Екатериной Терешкович и 55-летней Лидией Алифиренко, которая является его предполагаемой любовницей.
"Картина "Мои девочки-курочки в хлеву". Рисую кистью жизни", — подписал фото шоумен.
Ранее Солнцев сообщал, что собирается посетить свою "подругу" Алифиренко, которая занимается разведением кур в деревне.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.