"Мои девочки": Гоген Солнцев опубликовал фото с любовницей и женой

Шоумен Гоген Солнцев сейчас проводит время в деревне вместе со своей женой и любовницей.

Он опубликовал фото с 65-летней супругой Екатериной Терешкович и 55-летней Лидией Алифиренко, которая является его предполагаемой любовницей.

"Картина "Мои девочки-курочки в хлеву". Рисую кистью жизни", — подписал фото шоумен.

Ранее Солнцев сообщал, что собирается посетить свою "подругу" Алифиренко, которая занимается разведением кур в деревне.