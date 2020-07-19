Микки Рурк пообещал, что "жестко опустит" Роберта де Ниро

Известный голливудский актер Микки Рурк пригрозил своему не менее известному коллеге Роберту де Ниро, что "жестко опустит" его при встрече.

Поводом для агрессии стало то, что де Ниро назвал Рурка "лжецом, который несет чушь".