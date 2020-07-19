Виктория Боня "очищает организм" шаманскими обрядами

Виктория Боня рассказала подписчикам, что продолжает познавать нетрадиционную медицину через шаманские практики. Недавно телеведущая провела церемонию "очищения организма" с помощью яда лягушки.