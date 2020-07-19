Виктория Боня рассказала подписчикам, что продолжает познавать нетрадиционную медицину через шаманские практики. Недавно телеведущая провела церемонию "очищения организма" с помощью яда лягушки.
"В церемонии используется яд зелёной лягушки Камбо. Для укрепление имунной системы, очищение организма от токсинов и шлаков, помощь в борьбе со многими болезнями природная медицина из джунглей Амазонии", — написала Боня (орфография и пунктуация автора сохранены).
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