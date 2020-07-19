Ирина Аллегрова спасла жизнь молодому Шуре

Известный певец Шура рассказал, что Ирина Аллегрова фактически спасла ему жизнь. Он утверждает, что в молодости страдал от наркотической зависимости и мог потратить за один вечер несколько тысяч долларов.

Разгульный образ жизни сильно ударил по здоровью артиста и однажды он серьезно повредил себе руку. Травма привела к длительному тремору и он не мог выступать. Тогда на помощь пришла Аллегрова, подарив ему стул, на котором было очень удобно сидеть.

Именно его Шура использовал на концертах.