Известный певец Шура рассказал, что Ирина Аллегрова фактически спасла ему жизнь. Он утверждает, что в молодости страдал от наркотической зависимости и мог потратить за один вечер несколько тысяч долларов.
Разгульный образ жизни сильно ударил по здоровью артиста и однажды он серьезно повредил себе руку. Травма привела к длительному тремору и он не мог выступать. Тогда на помощь пришла Аллегрова, подарив ему стул, на котором было очень удобно сидеть.
Именно его Шура использовал на концертах.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.