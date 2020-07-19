Жена принца Гарри Меган Маркл отдалилась от всей королевской семьи после того, как унизила одну из прислуг.

Об этом сообщил биограф королевской семьи Том Куинн. По его словам, Кейт Миддлтон была в ужасе от того, как Меган Маркл обращается с прислугой.

"После инцидента с одним из сотрудников дворца, возникло некое охлаждение. Гарри считал, что Меган судят слишком строго. Видимо, он рассуждал так: "Она новичок в королевской семье, вы должны учесть тот факт, что она иногда будет раздражаться, у нее могут быть истерики".

Гарри поддержал Меган — это было неизбежно, но вызвало трещину в его отношениях с Уильямом и Кейт. Они начали избегать друг друга", — утверждает биограф.