Популярная певица Рианна переехала в новый дом, расположенный в Хэмптонсе.
За аренду дома с пяти спальнями певица будет платить 415 тысяч долларов в месяц.
У прилегающей к дому территории расположен лесной массив, добраться туда можно только по воде и воздуху, для чего рядом с домом есть пристань для яхт.
Однако, посадочная полоса для частных самолетов отсутствует. Это единственный недостаток, который расстраивает звезду.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.