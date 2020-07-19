Рианна арендовала дом за 415 тысяч долларов в месяц

Популярная певица Рианна переехала в новый дом, расположенный в Хэмптонсе.

За аренду дома с пяти спальнями певица будет платить 415 тысяч долларов в месяц.

У прилегающей к дому территории расположен лесной массив, добраться туда можно только по воде и воздуху, для чего рядом с домом есть пристань для яхт.

Однако, посадочная полоса для частных самолетов отсутствует. Это единственный недостаток, который расстраивает звезду.