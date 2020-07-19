Лариса Гузеева заявила, что не хочет "молодиться"

Телеведущая Лариса Гузеева посетила один из подмосковных особняков, где живет семья Башмаковых в рамках своего проекта "На дачу!". Её удивило то, что внуки называют свою бабушку по имени — Зоя.