Телеведущая Лариса Гузеева посетила один из подмосковных особняков, где живет семья Башмаковых в рамках своего проекта "На дачу!". Её удивило то, что внуки называют свою бабушку по имени — Зоя.
"Многие наши артистки думают, что если их будут называть по именам, типа Тамара, Валя, Зина — то эти старые женщины, автоматом станут молодыми. Когда я стану бабушкой Ларой, то буду вся такая продвинутая, на одной волне с внуками", — пояснила телеведущая.
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