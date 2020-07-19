В Москве жестоко избили звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2"

В Москве неизвестны напали и жестоко избили звезду проектов "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Никиту Турчина. Об этом он сообщил сам на своей странице в Instagram.