В Москве неизвестны напали и жестоко избили звезду проектов "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Никиту Турчина. Об этом он сообщил сам на своей странице в Instagram.
"На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки", — написал парень.
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