Муцениеце устроила допрос своим детям после отдыха с "новой мамой"

Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".

На съемки она приглашает известных людей, которые проходят либо уже прошли через сложный бракоразводный процесс.

Однако новыми гостями шоу стали её собственные дети - Тимофей и Миа, которые недавно вернулись из Крыма, где отдыхали со своим отцом и его новой девушкой Мирославой Карпович. Муцениеце устроила детям настоящий допрос, что вызвало негодование у подписчиков.