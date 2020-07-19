Недавно стало известно, что актриса и бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко в очередной раз вышла замуж и сделала это тайно.

Об этом рассказала дочь артистов Мария.

"В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: "Спасибо за надежду!". Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее, надежду, спешу заверить: она есть!", — написала дочь актрисы.