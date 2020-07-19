Известный актер Иван Охлобыстин ранее присоединился к травле популярной певицы Наргиз и предположил, почему она не привозит детей в Россию.
Артист утверждал, что причиной этому является алкоголизм, от которого страдает певица. Слова Охлобыстина возмутили Наргиз, поскольку они даже не были знакомы.
Актер признал, что не имел права осуждать человека, с которым даже не знаком, и публично принес извинения.
"Где-то я что-то, по ходу, сдуру ляпнул. Приношу ей свои извинения. Прости меня, Наргиз. Я наверняка не прав и точно не имею права осуждать человека, который мне не знаком", — обратился Охлобыстин.
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