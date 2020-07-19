Охлобыстин извинился перед Наргиз

Известный актер Иван Охлобыстин ранее присоединился к травле популярной певицы Наргиз и предположил, почему она не привозит детей в Россию.

Артист утверждал, что причиной этому является алкоголизм, от которого страдает певица. Слова Охлобыстина возмутили Наргиз, поскольку они даже не были знакомы.

Актер признал, что не имел права осуждать человека, с которым даже не знаком, и публично принес извинения.