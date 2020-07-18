Несколько недель не утихает обсуждение романа Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Поклонники критикуют актрису за то, что она встречается с ровесником своего отца.

"Я не белая и пушистая, я взрослый человек со всей палитрой плюсов и минусов. И я довольно активно призываю, чтобы мы относились друг к другу без шор. Instagram — один процент от образа любого человека. Глупо рассчитывать на что-то более глубокое, чем "ах" или "фу". Хотя активное "фу" я быстро отправляю в бан, чтобы лишний раз чужого человека не расстраивать", — ответила всем критикам Арзамасова.