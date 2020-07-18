Телеведущая Роза Сябитова раскрыла секрет быстрого замужества для девушек, которые не хотят долго ждать.
По её словам, искать нужно разведенного мужчину.
"Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведённым мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года. И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправится в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы", — утверждает Сябитова.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.