В адрес продюсера Иосифа Пригожина поступили угрозы расправы после истории с потерей квартиры его бывшей семьей.

В московской квартире, которую оценили в 100 миллионов рублей, проживали бывшая жена продюсера, а также теща, сын и дочь Пригожина.

"Люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Сказали, что если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы", — утверждает продюсер.