После скандального ухода Елены Темниковой из группы SEREBRO на её место пригласили Полину Фаворскую.
Девушка выступала в составе группы около трех лет, постоянно подвергаясь критике со стороны продюсера — Максима Фадеева.
"Мне быстро обломали крылья. Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения", — утверждает Фаворская.
Певица призналась, что продюсер потребовал от неё набрать вес, поскольку перед приходом в группу она весила чуть более 40 килограммов.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.