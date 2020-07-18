Экс-солистка SEREBRO рассказала о работе с Фадеевым

После скандального ухода Елены Темниковой из группы SEREBRO на её место пригласили Полину Фаворскую.

Девушка выступала в составе группы около трех лет, постоянно подвергаясь критике со стороны продюсера — Максима Фадеева.

"Мне быстро обломали крылья. Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения", — утверждает Фаворская.

Певица призналась, что продюсер потребовал от неё набрать вес, поскольку перед приходом в группу она весила чуть более 40 килограммов.