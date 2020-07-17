Экс-жена Авербуха прокомментировала роман бывшего мужа с Арзамасовой

Российская фигуристка Ирина Лобачёва сомневается в искренности чувств между своим экс-супругом Ильей Авербухом и актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Бывшая супруга хореографа считает, что Арзамасовой движет исключительно меркантильный интерес.

"Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Считаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно. Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну", — считает Лобачёва.

Также она советует своему сыну Мартину вести себя осторожно с Арзамасовой.

Напомним, Ирина Лобачёва и Илья Авербух поженились в 1995 году. В 2004-м у пары родился ребенок. А через три года супруги развелись.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом.