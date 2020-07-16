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Распутина о шоу-бизнесе: "Скачут безголосые и бездумные обезьяны"

Шоу-бизнес

Российская поп-певица Маша Распутина дала интервью, в котором раскритиковала современных молодых артистов, поставив под сомнение их профессионализм и уровень творчества.

Распутина шокирована современными молодыми артистами

Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами. Что привело к такой деградации артистов, Маша не знает, но отмечает, что не может без грусти наблюдать за происходящим.

"По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь. Мария Шукшина хорошо сказала: "Мы последнее поколение, которое борется за культуру и правду, которая должна быть в душе каждого. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение, как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов", — рассказала она.

Маша Распутина намекнула, что все это может быть доказательством войны целых цивилизаций. Артистка заявила: чтобы завоевать страну и поработить ее народ, необходимо воспитать его детей. Распутина считает, что культура, навязанная современной молодежи, как раз и направлена на порабощение русских.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Маша Распутина выгнала из дома пополневшего мужа.

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