Пугачева дала пощечину Игорю Гуляеву

Звезда шоу-бизнеса отреагировала на поступок известного дизайнера.

Хороший друг певицы и дизайнер Игорь Гуляев хотел исподтишка снять на камеру Аллу Пугачеву. Однако, женщина быстро отреагировала на ситуацию и помешала съемке, влепив мужчине пощечину.

Накануне Гуляев опубликовал видео, где в зеркале видно отражение Пугачевой, но спустя пару секунд видеоролик обрывается.