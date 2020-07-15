Звезда шоу-бизнеса отреагировала на поступок известного дизайнера.
Хороший друг певицы и дизайнер Игорь Гуляев хотел исподтишка снять на камеру Аллу Пугачеву. Однако, женщина быстро отреагировала на ситуацию и помешала съемке, влепив мужчине пощечину.
Накануне Гуляев опубликовал видео, где в зеркале видно отражение Пугачевой, но спустя пару секунд видеоролик обрывается.
"Попытался снять, и тут же получил", — прокомментировал дизайнер.
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