Сестру Жанны Фриске осудили за танцы в платье покойной

Отец девушек Владимир Фриске считает, что ничего не мешает младшей дочери донашивать вещи Жанны Фриске.

В Сети обсуждают сестру Жанны Фриске, которая танцевала под песню покойной в ее же платье.

По его мнению, ситуация с танцами вышла случайно. Кто-то из гостей включил песню Жанны, и Наталье ничего не оставалось, как продолжать танцевать.