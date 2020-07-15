Отец девушек Владимир Фриске считает, что ничего не мешает младшей дочери донашивать вещи Жанны Фриске.
В Сети обсуждают сестру Жанны Фриске, которая танцевала под песню покойной в ее же платье.
По его мнению, ситуация с танцами вышла случайно. Кто-то из гостей включил песню Жанны, и Наталье ничего не оставалось, как продолжать танцевать.
"Это бред", — заявил Владимир Фриске, отвечая на вопрос об амбициях его дочери Натальи как исполнительницы, сообщает издание "Дни.ру".
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.