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Сестру Жанны Фриске осудили за танцы в платье покойной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец девушек Владимир Фриске считает, что ничего не мешает младшей дочери донашивать вещи Жанны Фриске.

В Сети обсуждают сестру Жанны Фриске, которая танцевала под песню покойной в ее же платье.

По его мнению, ситуация с танцами вышла случайно. Кто-то из гостей включил песню Жанны, и Наталье ничего не оставалось, как продолжать танцевать.

"Это бред", — заявил Владимир Фриске, отвечая на вопрос об амбициях его дочери Натальи как исполнительницы, сообщает издание "Дни.ру".

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