Блогер не сомневается в том, что популярная телеведущая злоупотребляет вредными напитками.
"Я не нарколог и не собираюсь ставить бесповоротные диагнозы. Я просто выражу свое личное мнение о том, что происходит с Бузовой: она — алкоголичка", — написала Елена Миро.
Блогер считает, что если человек не может отказаться от алкоголя даже на работе, значит, у него появилась сильная зависимость.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.