Миро назвала Бузову "алкоголичкой"

Блогер не сомневается в том, что популярная телеведущая злоупотребляет вредными напитками.

"Я не нарколог и не собираюсь ставить бесповоротные диагнозы. Я просто выражу свое личное мнение о том, что происходит с Бузовой: она — алкоголичка", — написала Елена Миро.

Блогер считает, что если человек не может отказаться от алкоголя даже на работе, значит, у него появилась сильная зависимость.