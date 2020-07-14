Телеведущая Роза Сябитова решила выкинуть мусор и сложила мешки с отходами возле дороги у своего участка. Однако соседи не оценили её стремлений и вызвали полицию.
Стражи порядка оштрафовали Сябитову. Об этом она сама рассказала в Instagram.
"Дорогие подписчики, вы не поверите, ко мне пришла полиция! Пишут протокол. Соседи пытались со мной поругаться, но ничего не получилось. Но как же правильно работает наша дорогая полиция. Сигнал получили — сигнал разобрали. Обалдеть! Терпения вам, дорогие полицейские. Господи, что вы только не решаете", — написала телеведущая.
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