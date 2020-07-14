В дом Розы Сябитовой приехала полиция. Телеведущую оштрафовали

Телеведущая Роза Сябитова решила выкинуть мусор и сложила мешки с отходами возле дороги у своего участка. Однако соседи не оценили её стремлений и вызвали полицию.

Стражи порядка оштрафовали Сябитову. Об этом она сама рассказала в Instagram.