Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что уже скоро планирует переехать в свою московскую квартиру, где заканчивают ремонт.

"С начала осени должен закончится ремонт в квартире, и я должна буду переехать в центр. С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще Московской жизни и выходя на улицу встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации.

Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не даёт мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам", — сообщила Анна в Instagram.