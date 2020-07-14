Семенович рассказала, как чуть не утопила подругу в детстве

Певица Анна Семенович рассказала жуткую историю, которая произошла с ней в детстве. Когда она отдыхала на море, одна из её подруг не умела плавать. Семенович предложила ей искупаться вместе на отмели.

Но подругой певицы овладела паника, и она стала идти ко дну. Семенович ринулась за девочкой, чтобы спасти её. В какой-то момент ей показалось, что она не сможет вытащить подругу, да и остаться в живых не сможет, но будущая певица собралась с силами и все же спасла подругу.