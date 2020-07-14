Известный сатирик Анатолий Трушкин скончался 9 июня. Он боролся с коронавирусом, но недуг прогрессировал и не оставил ему шансов.
На похоронах сатирика было много людей, однако его родной брат так и не смог прийти. Он тяжело болел и был прикован к постели, а теперь скончался.
"На днях умер родной брат Толи, с которым они всегда были очень дружны. Ему было 83 года. Болезней — целый букет. Возраст, сами понимаете. Из-за этого он даже не смог посетить похороны брата. Незадолго до смерти он стал подкашливать. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Близкие считают, что он перенес воспаление легких.
Коронавирус — вряд ли, потому что он был лежачим, никуда не выходил из дома. К нему, правда, приходила сиделка. Она могла принести заразу. Но вскрытие проводить не стали, поэтому точную причину смерти никто назвать не может", — сообщила подруга семьи Мария.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.