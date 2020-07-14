Скончался родной брат Анатолия Трушкина

Известный сатирик Анатолий Трушкин скончался 9 июня. Он боролся с коронавирусом, но недуг прогрессировал и не оставил ему шансов.

На похоронах сатирика было много людей, однако его родной брат так и не смог прийти. Он тяжело болел и был прикован к постели, а теперь скончался.