Известная певица Кэти Перри находится на последних месяцах беременности. Артистка уже решила, кто станет крестной матерью её ребенка.
Она предложила породниться своей не менее известной подруге Дженнифер Энистон, с которой она дружит более 10 лет. В окружении актрисы утверждают, что она была тронута до слез предложением Перри.
"Дженнифер была так рада, что не смогла сдержать слез, когда узнала о желании Кэти", - сообщил инсайдер.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.