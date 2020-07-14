Дженнифер Энистон станет крестной ребенка Кэти Перри

Известная певица Кэти Перри находится на последних месяцах беременности. Артистка уже решила, кто станет крестной матерью её ребенка.

Она предложила породниться своей не менее известной подруге Дженнифер Энистон, с которой она дружит более 10 лет. В окружении актрисы утверждают, что она была тронута до слез предложением Перри.

"Дженнифер была так рада, что не смогла сдержать слез, когда узнала о желании Кэти", - сообщил инсайдер.