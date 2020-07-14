Известная актриса Зоя Буряк призналась, что в молодости сделала аборт. В результате артистка так и осталась без детей.

"Конечно, я думала о ребенке, но почему-то все время были какие-то роли, съемки. Казалось, сначала надо закончить проект, а потом уже думать о своем личном. Так потихоньку дети отошли на второй план", — утверждает Буряк.

"Избранники говорили мне, мол, ты что, это же такая ответственность. Я надеялась, что все случайно произойдет, но нет. Признаюсь, я носила ребенка под сердцем, но пришлось сделать аборт. Отец малыша сказал, якобы у него есть другие проблемы, которые надо решать. Мы оба не были готовы стать родителями. Я расценила его слова как предательство и понимала, что ситуация безвыходная. Когда я прервала беременность, этот мужчина мгновенно перестал существовать для меня", — откровенно рассказала актриса.