Агата Муцениеце ещё весной покинула загородный дом вместе с детьми, обвинив Павла Прилучного в домашнем насилии. Однако теперь дом заполучил новую хозяйку — Мирославу Карпович. Оказалось, что актриса уже перевезла свои вещи в дом своего нового парня.
Об этом рассказали соседи Прилучного. По их словам, Карпович уже успела поругаться с обслугой и накричать на домработницу.
"Требовала, чтобы слушались только ее и выполняли все указания. Она ведет себя так, будто всегда тут жила. А ведь это не так", — утверждают соседи.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.