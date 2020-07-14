Мирослава Карпович перевезла свои вещи к Павлу Прилучному

Агата Муцениеце ещё весной покинула загородный дом вместе с детьми, обвинив Павла Прилучного в домашнем насилии. Однако теперь дом заполучил новую хозяйку — Мирославу Карпович. Оказалось, что актриса уже перевезла свои вещи в дом своего нового парня.

Об этом рассказали соседи Прилучного. По их словам, Карпович уже успела поругаться с обслугой и накричать на домработницу.